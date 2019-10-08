Гости выставки «Байкал Агро» смогут увидеть шоу дрессированных собак
В Улан-Удэ 19 октября состоится межрегиональная выставка сельскохозяйственных животных «Байкал Агро», в которой примут участие племенные хозяйства со всей республики.
На выставке будут представлены разные породы крупного рогатого скота: калмыцкая, казахская белоголовая, симментальская и чёрно-пёстрая. Кроме этого, хозяйства представят овец нескольких пород (забайкальской тонкорунной породы бурятского типа, «Буубэй», бурятской полугрубошерстной, монгольской и других), лошадей бурятской, русской тяжеловозной, забайкальской пород. Лучших из лучших определит экспертная комиссия, в состав которой войдут представители научного сообщества и минсельхоза региона.
Гостей и участников выставки ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа: состоится выступление творческих исполнителей и коллективов Бурятии, пройдут мастер-классы по производству изделий из кожи и кузнечному мастерству, будут работать фотозоны и предприятия общественного питания.
В рамках мероприятия запланированы выставка оборудования и сервиса для животноводства, агрофестиваль, ярмарка ремесел, где мастера декоративно-прикладного творчества презентуют изделия из кожи, шерсти, конского волоса, керамики, дерева, сувенирную продукцию. Посетители смогут приобрести фермерскую продукцию и сезонную овощную продукцию.
Насыщенную программу дополнят конкурс среди зоотехников-селекционеров, шоу дрессированных собак породы хотошо, выводка спортивных лошадей. «Живой уголок» представят хозяйства, занимающиеся разведением кроликов, коз, домашней птицы. Среди ярких персонажей будут верблюд и осетры.
В Улан-Удэ выберут лучших овец и лошадей
Бизнес, Фото:
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