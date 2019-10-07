Стройки в Улан-Удэ решили укрывать фасадной сеткой

Игорь Шутенков посоветовал перенять опыт других регионов



В Улан-Удэ составят реестр всех незавершённых строек, отработают с собственниками зданий и обяжут их привести объекты в надлежащий вид согласно правилам благоустройства. Такое поручение мэр города Игорь Шутенков дал 4 сентября заместителю председателя комитета по строительству Татьяне Матвеевой, сообщает управление по информационной политике города.



- На территории города много объектов незавершённого строительства. Надо всё-таки приводить город в порядок. Посмотрите опыт других городов, где стройки закрывают фасадной сеткой, - сказал он.



Также Игорь Шутенков обратил внимание на некачественную покраску ограждений, которые устанавливают повсеместно вдоль магистральных улиц. Он поручил обследовать и контролировать не только дороги, но и ограждения.



- Они были поставлены в прошлом году, покрашены и уже имеют неприглядный вид. Найти этих подрядчиков и пусть переделывают в рамках гарантийных обязательств. И технологию окрашивания надо контролировать, - заявил мэр.

