Игорь Шутенков посоветовал перенять опыт других регионов
В Улан-Удэ составят реестр всех незавершённых строек, отработают с собственниками зданий и обяжут их привести объекты в надлежащий вид согласно правилам благоустройства. Такое поручение мэр города Игорь Шутенков дал 4 сентября заместителю председателя комитета по строительству Татьяне Матвеевой, сообщает управление по информационной политике города.
- На территории города много объектов незавершённого строительства. Надо всё-таки приводить город в порядок. Посмотрите опыт других городов, где стройки закрывают фасадной сеткой, - сказал он.
Также Игорь Шутенков обратил внимание на некачественную покраску ограждений, которые устанавливают повсеместно вдоль магистральных улиц. Он поручил обследовать и контролировать не только дороги, но и ограждения.
- Они были поставлены в прошлом году, покрашены и уже имеют неприглядный вид. Найти этих подрядчиков и пусть переделывают в рамках гарантийных обязательств. И технологию окрашивания надо контролировать, - заявил мэр.
Стройки в Улан-Удэ решили укрывать фасадной сеткой
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