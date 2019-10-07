10 бизнесменов пожаловались прокурору Бурятии

Бизнес, Фото: прокуратура Бурятии

Бизнесмены жаловались на бездействие правоохранительных органов



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва в рамках ежемесячного всероссийского дня приёма предпринимателей приняла представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также в мероприятии участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и депутат Государственной Думы Николай Будуев.



- На приём обратились 10 человек, которые столкнулись с трудностями при осуществлении хозяйственной деятельности. Бизнесмены указывали на бездействие правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, причинивших им материальный ущерб, и волокиту при принятии правовых решений, жаловались на проблемы в организации пассажирских перевозок и нарушения земельного законодательства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Индивидуальный предприниматель, работающий в сфере туризма, рассказал о возникших препятствиях при регистрации прав на используемый земельный участок. Владельцы павильонов, расположенных на одной из открытых торговых площадок города, обратили внимание прокурора республики на вопросы защиты конкуренции.



- В ходе личного приёма предпринимателям даны разъяснения законодательства, по письменным заявлениям организовано проведение проверок, - заключают в прокуратуре.

