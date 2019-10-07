В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии специалист, выполняющий работы в области межевания земель, нарушила закон о кадастровой деятельности, фактически отдав в частные руки взлётно-посадочную полосу.
В сентябре 2018 года кадастровый инженер провела работы, по результатам которых образован земельный участок. Позднее он оформлен в собственность физическим лицом.
- Выполняя работы, специалист знала, что земельный участок используется автономным учреждением Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов» как взлётно-посадочная полоса для самолётов. Несмотря на имеющиеся препятствия к межеванию объекта недвижимости, она подготовила документы для постановки его на кадастровый учёт, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении кадастрового инженера возбуждено административное производство за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений.
Суд оштрафовал специалиста на 30 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
В Бурятии незаконно отдали в частные руки взлётную полосу
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 07.10.2019
В дело вмешалась прокуратура
Владелец оценил её в 175 миллионов рублей
Полёты проводятся на Ту-154
Салат поступил из Китая
Позже документы на неё были предоставлены
Работник обратился в госинспекцию труда
Возбуждено дело об административном правонарушении
В пустующем здании разместятся опорный пункт полиции и подростковый клуб
В ситуацию с задолженностью по зарплате вмешалась прокуратура
В дело вмешались прокуратура и Роспотребнадзор
Компания проводила земляные работы
«Управляшку» Сергея Супони наказали за услуги ненадлежащего качества
Прокуратура проверила три торговые точки в городе
Ущерб, нанесённый правообладателю, составил 900 тысяч рублей
Срок – до 20 октября