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В Бурятии незаконно отдали в частные руки взлётную полосу

В Бурятии незаконно отдали в частные руки взлётную полосу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии специалист, выполняющий работы в области межевания земель, нарушила закон о кадастровой деятельности, фактически отдав в частные руки взлётно-посадочную полосу.

В сентябре 2018 года кадастровый инженер провела работы, по результатам которых образован земельный участок. Позднее он оформлен в собственность физическим лицом.

- Выполняя работы, специалист знала, что земельный участок используется автономным учреждением Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов» как взлётно-посадочная полоса для самолётов. Несмотря на имеющиеся препятствия к межеванию объекта недвижимости, она подготовила документы для постановки его на кадастровый учёт, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В отношении кадастрового инженера возбуждено административное производство за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений.

Суд оштрафовал специалиста на 30 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.
прокуратура взлетно-посадочная полоса
 
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