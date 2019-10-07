В Бурятии незаконно отдали в частные руки взлётную полосу

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии специалист, выполняющий работы в области межевания земель, нарушила закон о кадастровой деятельности, фактически отдав в частные руки взлётно-посадочную полосу.



В сентябре 2018 года кадастровый инженер провела работы, по результатам которых образован земельный участок. Позднее он оформлен в собственность физическим лицом.



- Выполняя работы, специалист знала, что земельный участок используется автономным учреждением Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов» как взлётно-посадочная полоса для самолётов. Несмотря на имеющиеся препятствия к межеванию объекта недвижимости, она подготовила документы для постановки его на кадастровый учёт, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении кадастрового инженера возбуждено административное производство за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений.



Суд оштрафовал специалиста на 30 тысяч рублей.



Постановление суда вступило в законную силу.

