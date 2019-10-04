Полёты проводятся на Ту-154
Авиакомпания «Алроса» начала выполнять рейсы из Иркутска в якутский город Мирный, считающийся алмазной столицей России.
Полёт проводятся на Ту-154.
- Летать к нам этот борт будет по понедельникам весь октябрь. Прибытие в 10.00, вылет в 12.15, - говорится в сообщении аэропорта Иркутска.
Сейчас из Иркутска в Мирный уже летает авиакомпания «Ангара».
«Алроса» открыла авиарейс из Иркутска в Мирный
Бизнес, Фото:
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