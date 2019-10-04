«Алроса» открыла авиарейс из Иркутска в Мирный

Полёты проводятся на Ту-154



Авиакомпания «Алроса» начала выполнять рейсы из Иркутска в якутский город Мирный, считающийся алмазной столицей России.



Полёт проводятся на Ту-154.



- Летать к нам этот борт будет по понедельникам весь октябрь. Прибытие в 10.00, вылет в 12.15, - говорится в сообщении аэропорта Иркутска.



Сейчас из Иркутска в Мирный уже летает авиакомпания «Ангара».

