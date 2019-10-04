Салат поступил из Китая
В Иркутске нашли заражённую трипсом партию листового салата-латука весом 0,595 тонны. Партия салата поступила 27 сентября автомобильным транспортом из Китая, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Собственник продукции применил необходимые меры для приведения партии салата в соответствие с нормами – обеззараживание.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс – карантинный вредитель, ограниченно распространённый в России. Повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но при этом может нападать и на овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях. Наибольшее распространение имеет в странах Юго-Восточной Азии.
Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с чёткими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений тёмных, очень мелких пятен (точек).
Полтонны заражённого трипсом салата нашли в Иркутске
Бизнес, Фото:
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