Возбуждено дело об административном правонарушении
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии продавали мёд (19 кг) из Алтайского края без ветеринарных сопроводительных документов. К тому же, продукцию продавали в месте, не санкционированном для торговли,
- Данный факт является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарные свидетельства и сертификаты являются документами, подтверждающими ветеринарно-санитарную безопасность грузов. С 1 января 2018 года введена в действие система обязательной электронной ветеринарной сертификации, определён перечень товаров, которые подлежат обязательному ветеринарному контролю, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Электронные ветеринарные сертификаты оформляются в федеральной информационной системе «Меркурий».
Возбуждено дело об административном правонарушении. Позже документы на продукцию предоставлены.
В Бурятии нашли мёд без ветеринарных документов
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