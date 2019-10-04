В Бурятии нашли мёд без ветеринарных документов

Возбуждено дело об административном правонарушении



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии продавали мёд (19 кг) из Алтайского края без ветеринарных сопроводительных документов. К тому же, продукцию продавали в месте, не санкционированном для торговли,



- Данный факт является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарные свидетельства и сертификаты являются документами, подтверждающими ветеринарно-санитарную безопасность грузов. С 1 января 2018 года введена в действие система обязательной электронной ветеринарной сертификации, определён перечень товаров, которые подлежат обязательному ветеринарному контролю, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Электронные ветеринарные сертификаты оформляются в федеральной информационной системе «Меркурий».



Возбуждено дело об административном правонарушении. Позже документы на продукцию предоставлены.

