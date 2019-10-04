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На станции Мостовой в Улан-Удэ откроют частный детсад

На станции Мостовой в Улан-Удэ откроют частный детсад
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
В пустующем здании разместятся опорный пункт полиции и подростковый клуб

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 сентября состоялся совместный рабочий выезд главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова на станцию Мостовую, где прошла встреча с жителями микрорайона. Тогда был отдан ряд поручений.

На станции Мостовой проживают около трёх тысяч человек, основные проблемы жителей - транспортная доступность, качественное и своевременное получение медицинской помощи, образование и культурный досуг.

Решено провести капитальный ремонт пустующего здания, в котором находится фельдшерский пункт. После ремонта в нём дополнительно разместятся опорный пункт полиции и подростковый клуб. Все расходы по его ремонту берет на себя республиканский бюджет, городу остается лишь подать соответствующую заявку.

Администрация Железнодорожного района должна будет установить уличное освещение. Но для начала проведение кабеля и установку светильников придется согласовать с ОАО «РЖД», ведь расположить световое оборудование придется на их опорах.

К председателю комитета по социальной и молодежной политике Светлане Трифоновой мэр обратился с поручением об организации частного дошкольного учреждения.

С 1 октября по многочисленным просьбам жителей изменится расписание пригородного поезда № 6621. Отправление со станции «Улан-Удэ» в 21:25 по местному времени (вместо 17:30), прибытие на станцию «Таловка» в 22:30.

детские сады
 
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