В ситуацию с задолженностью по зарплате вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии МУП «Расчётно-кассовый центр» нарушало трудовое законодательство.
- Установлено, что заработная плата за май 2019 года и компенсация за неиспользованные отпуска за отработанный период с сентября 2018 года по май 2019 года выплачены 13 работникам центра с нарушением предусмотренных законом сроков. Только в результате прокурорского вмешательства предприятие полностью погасило задолженность в сумме свыше 280 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководитель расчётно-кассового центра привлечён к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии работникам расчётно-кассового центра выплатили долг в 280 тысяч
Бизнес, Фото:
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