В Бурятии работникам расчётно-кассового центра выплатили долг в 280 тысяч

В ситуацию с задолженностью по зарплате вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии МУП «Расчётно-кассовый центр» нарушало трудовое законодательство.



- Установлено, что заработная плата за май 2019 года и компенсация за неиспользованные отпуска за отработанный период с сентября 2018 года по май 2019 года выплачены 13 работникам центра с нарушением предусмотренных законом сроков. Только в результате прокурорского вмешательства предприятие полностью погасило задолженность в сумме свыше 280 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководитель расчётно-кассового центра привлечён к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

