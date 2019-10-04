В дело вмешались прокуратура и Роспотребнадзор
В Баргузинском районе Бурятии в магазине смешанных товаров хранились в одной холодильной камере продукция с нарушением правил товарного соседства, а также мясные продукты с истёкшим сроком годности.
Нарушение в деятельности индивидуального предпринимателя выявила прокурорская проверка с привлечением специалиста районного отдела республиканского управления Роспотребнадзора. Специалисты проверяли соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей
После прокурорского вмешательства выявленные нарушения закона устранены, индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности. Постановлением Арбитражного суда Бурятии он подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.
Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Магазин в Бурятии торговал просроченными продуктами
Бизнес, Фото:
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