Магазин в Бурятии торговал просроченными продуктами

В дело вмешались прокуратура и Роспотребнадзор



В Баргузинском районе Бурятии в магазине смешанных товаров хранились в одной холодильной камере продукция с нарушением правил товарного соседства, а также мясные продукты с истёкшим сроком годности.



Нарушение в деятельности индивидуального предпринимателя выявила прокурорская проверка с привлечением специалиста районного отдела республиканского управления Роспотребнадзора. Специалисты проверяли соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей



После прокурорского вмешательства выявленные нарушения закона устранены, индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности. Постановлением Арбитражного суда Бурятии он подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.



Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

