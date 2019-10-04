 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

«СмитИнвест» оставил несколько зданий в Улан-Удэ без отопления

«СмитИнвест» оставил несколько зданий в Улан-Удэ без отопления
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания проводила земляные работы

1 октября в 17:05 при проведении земляных работ строительной компанией ООО «СмитИнвест» в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ был повреждён кабель, сообщается в оперативной сводке по городу.

Под отключение теплоснабжения попали потребители многоквартирного жилого дома по улице Бонивура 17, школа №5, городской Дом офицеров, комендатура, спорткомплекс, пожарное депо.

В 21:52 неполадки устранили, потребителям было восстановлено теплоснабжение. По данным Оборонэнерго, время отключения составило почти 5 часов.
теплоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Магазин в Бурятии торговал просроченными продуктами
Магазин в Бурятии торговал просроченными продуктами
Бизнес, 04.10.2019
В дело вмешались прокуратура и Роспотребнадзор
Улан-удэнка взыскала с «Эталон-С» компенсацию морального вреда
Улан-удэнка взыскала с «Эталон-С» компенсацию морального вреда
Бизнес, 03.10.2019
«Управляшку» Сергея Супони наказали за услуги ненадлежащего качества
Улан-удэнец оптом купил 324 кг омуля для продажи
Улан-удэнец оптом купил 324 кг омуля для продажи
Бизнес, 03.10.2019
Прокуратура проверила три торговые точки в городе
Читинца за поддельные «Nike» оштрафовали на 100 тысяч
Читинца за поддельные «Nike» оштрафовали на 100 тысяч
Бизнес, 03.10.2019
Ущерб, нанесённый правообладателю, составил 900 тысяч рублей
Оплачивать услуги регоператора в Бурятии теперь нужно только по лицевому счету
Оплачивать услуги регоператора в Бурятии теперь нужно только по лицевому счету
Бизнес, 03.10.2019
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс» с 1 октября 2019 года прекратил приём платежей без указания лицевого счёта
Почему так важно вовремя платить взносы на обязательное пенсионное страхование
Почему так важно вовремя платить взносы на обязательное пенсионное страхование
Бизнес, 03.10.2019
Никому не надо объяснять, насколько важно своевременно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование
В Бурятии мусороперерабатывающий завод оштрафовали на 40 тысяч
В Бурятии мусороперерабатывающий завод оштрафовали на 40 тысяч
Бизнес, 02.10.2019
Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами
В Забайкалье магазин торговало товаром «из будущего»
В Забайкалье магазин торговало товаром «из будущего»
Бизнес, 01.10.2019
Также цены на прилавках отличались от цен на кассе
Число радиоэлектронных средств операторов «большой четвёрки» увеличилось на 11%
Число радиоэлектронных средств операторов «большой четвёрки» увеличилось на 11%
Бизнес, 01.10.2019
В России продолжается активное развитие сетей мобильной связи операторов «большой четвёрки»
Жителям села в Бурятии насчитали за свет лишних 2 миллиона
Жителям села в Бурятии насчитали за свет лишних 2 миллиона
Бизнес, 01.10.2019
«Читаэнергосбыт» понудили сделать перерасчёт

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^