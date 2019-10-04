Компания проводила земляные работы
1 октября в 17:05 при проведении земляных работ строительной компанией ООО «СмитИнвест» в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ был повреждён кабель, сообщается в оперативной сводке по городу.
Под отключение теплоснабжения попали потребители многоквартирного жилого дома по улице Бонивура 17, школа №5, городской Дом офицеров, комендатура, спорткомплекс, пожарное депо.
В 21:52 неполадки устранили, потребителям было восстановлено теплоснабжение. По данным Оборонэнерго, время отключения составило почти 5 часов.
«СмитИнвест» оставил несколько зданий в Улан-Удэ без отопления
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