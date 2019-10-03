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03 Октября

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Предприятия Бурятии не очищали погрузочные площадки от отходов

Предприятия Бурятии не очищали погрузочные площадки от отходов
Бизнес, 
Наложены штрафы

Госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на основании заявлений ООО «Лига-Транс», ООО «Байкал Экспо», ООО «Форест Плюс» (Улан-Удэ) и ООО «Гринком» (Заиграевский район, ст. Новоильинск) на выдачу фитосанитарного сертификата досмотрели партии лесоматериалов.

В итоге на всех базах выявлены нарушения, а именно - захламление территорий погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками. Захламление может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

Возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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