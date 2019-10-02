На Байкальском тракте устранят недостатки

Срок дан до 20 октября
Все замечания по качеству дорожного полотна на Байкальском тракте (дорога от Иркутска до Листвянки) на участке с 12 по 21 км должны быть устранены до 20 октября этого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.
- Это уже не первый комиссионный выезд на указанный объект, ещё в прошлом году мы подрядчику указывали на недостатки, они их устранили. Тем не менее в этом году проблема возникла вновь. Объект новый, качественный, современный, а недостатки портят все впечатление жителей от обновленного тракта, - пояснил Евгений Липатов.
Просадки дорожного полотна в районе Волчьего ключа, путепровода на Пивовариху и ТЦ «Новая дача» подрядная организация ООО «ЗБСМ МК-162» в рамках гарантийных обязательств в июне устранила. Однако ряд замечаний так и остался. Подрядная организация объясняет это тем, что их техника была задействована на устранении последствий ЧС. В связи с чем министерством строительства, дорожного хозяйства региона и Дирекцией по эксплуатации автодорог Иркутской области сроки устранения были передвинуты до 20 октября.
К этому времени подрядчику необходимо устранить просадку асфальтобетонного покрытия по направлению в Иркутск из Листвянки на 15 км, привести в соответствие нормативным документам высоту барьерного ограждения на подходах к мосту через р. Волчий ключ и к путепроводу п. Молодежный. Также необходимо досыпать обочины земляного полотна в этих местах, устранить просадку асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в районе посёлка Новолисиха.
До указанного срока подрядчик обязался все замечания устранить. Иначе будут применены штрафные санкции в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Справка:
Работы по реконструкции Байкальского тракта на отрезке с 12 по 21 км велись два года. Объект включает в себя два путепровода (повороты на п. Пивовариха и п. Молодежный) и два моста через реку Волчий Ключ. Линейная протяженность этого объекта более 8 км, при этом фактическая строительная протяжённость – 24 км, включая примыкания и полосы уширения. В результате реконструкции движение по Байкальскому тракту на указанном отрезке осуществляется по раздельным полосам в оба направления. После реконструкции на отрезке предусмотрено четыре остановочных пункта в обоих направлениях, оснащенных тротуарами и наружным светодиодным освещением. Кроме того, организованы развороты и примыкания ко всем населённым пунктам вдоль тракта.
Стоимость работ по контракту на 2016-2017 гг.- свыше 2,9 млрд руб., финансирование производилось из федерального и областного бюджетов.
На Байкальском тракте устранят недостатки
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