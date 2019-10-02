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На Байкальском тракте устранят недостатки

На Байкальском тракте устранят недостатки
Бизнес, 
Срок дан до 20 октября

Все замечания по качеству дорожного полотна на Байкальском тракте (дорога от Иркутска до Листвянки) на участке с 12 по 21 км должны быть устранены до 20 октября этого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

- Это уже не первый комиссионный выезд на указанный объект, ещё в прошлом году мы подрядчику указывали на недостатки, они их устранили. Тем не менее в этом году проблема возникла вновь. Объект новый, качественный, современный, а недостатки портят все впечатление жителей от обновленного тракта, - пояснил Евгений Липатов.

Просадки дорожного полотна в районе Волчьего ключа, путепровода на Пивовариху и ТЦ «Новая дача» подрядная организация ООО «ЗБСМ МК-162» в рамках гарантийных обязательств в июне устранила. Однако ряд замечаний так и остался. Подрядная организация объясняет это тем, что их техника была задействована на устранении последствий ЧС. В связи с чем министерством строительства, дорожного хозяйства региона и Дирекцией по эксплуатации автодорог Иркутской области сроки устранения были передвинуты до 20 октября.

К этому времени подрядчику необходимо устранить просадку асфальтобетонного покрытия по направлению в Иркутск из Листвянки на 15 км, привести в соответствие нормативным документам высоту барьерного ограждения на подходах к мосту через р. Волчий ключ и к путепроводу п. Молодежный. Также необходимо досыпать обочины земляного полотна в этих местах, устранить просадку асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в районе посёлка Новолисиха.

До указанного срока подрядчик обязался все замечания устранить. Иначе будут применены штрафные санкции в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Справка:

Работы по реконструкции Байкальского тракта на отрезке с 12 по 21 км велись два года. Объект включает в себя два путепровода (повороты на п. Пивовариха и п. Молодежный) и два моста через реку Волчий Ключ. Линейная протяженность этого объекта более 8 км, при этом фактическая строительная протяжённость – 24 км, включая примыкания и полосы уширения. В результате реконструкции движение по Байкальскому тракту на указанном отрезке осуществляется по раздельным полосам в оба направления. После реконструкции на отрезке предусмотрено четыре остановочных пункта в обоих направлениях, оснащенных тротуарами и наружным светодиодным освещением. Кроме того, организованы развороты и примыкания ко всем населённым пунктам вдоль тракта.

Стоимость работ по контракту на 2016-2017 гг.- свыше 2,9 млрд руб., финансирование производилось из федерального и областного бюджетов.
дорожный ремонт
 
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