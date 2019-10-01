«Читаэнергосбыт» понудили сделать перерасчёт
195 жителям 10 многоквартирных домов села Турунтаево начислили за электроэнергию лишних более 2 миллионов рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура Прибайкальского района.
- После вмешательства прокуратуры в судебном порядке признаны незаконными начисления платы за электроэнергию, отнесённую на общедомовые нужды, которые были произведены с нарушением законодательства об энергосбережении. По судебному решению акционерное общество «Читаэнергосбыт» выполнило перерасчет платы за электроэнергию за период с 1 июня 2014 года по 30 июня 2016 года и начисленных пеней жителям Турунтаево на сумму свыше 2 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Жителям села в Бурятии насчитали за свет лишних 2 миллиона
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