Жителям села в Бурятии насчитали за свет лишних 2 миллиона

«Читаэнергосбыт» понудили сделать перерасчёт



195 жителям 10 многоквартирных домов села Турунтаево начислили за электроэнергию лишних более 2 миллионов рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура Прибайкальского района.



- После вмешательства прокуратуры в судебном порядке признаны незаконными начисления платы за электроэнергию, отнесённую на общедомовые нужды, которые были произведены с нарушением законодательства об энергосбережении. По судебному решению акционерное общество «Читаэнергосбыт» выполнило перерасчет платы за электроэнергию за период с 1 июня 2014 года по 30 июня 2016 года и начисленных пеней жителям Турунтаево на сумму свыше 2 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.



