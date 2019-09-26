Региональные телекомпании не согласны с условиями выбора 22-й кнопки

Опасения вызывает и порядок вещания, в том числе затраты на доставку сигнала до зрителя, которые пытаются переложить на каналы
Региональные каналы высказали недовольство правилами выбора 22-й кнопки. Острую проблему обсудили накануне на форуме «Вся России» в Сочи. Напомним, возможностью не потерять зрителя для региональных каналов стало появление «Закона о 21-й кнопке». Однако в городах зачастую вещают несколько компаний. Поэтому права закрепиться в кабельном вещании стали добиваться и муниципальные каналы.
Этому предшествовала долгая работа на площадках разного уровня. И 6 июня этого года Владимир Путин подписал изменения в Законе «О средствах массовой информации», дающей муниципальным телеканалам возможность получить 22 кнопку. Документ обязывает операторов кабельного ТВ размещать в своих сетях на 22-й позиции муниципальные телеканалы. Отметим, что к ним относятся вещатели, в сетке которых не менее 75% отведено под национальную продукцию и не менее 20% — под программы, освещающие вопросы местного значения.
Но радость оказалась преждевременной, в правительстве внесли свои коррективы. Предложенные властями страны подзаконные акты не решают несколько важных проблем региональных телекомпаний. В их числе, в отличие от «21-й кнопки», и затраты на доставку сигнала до зрителя. И, как отмечают в Национальной ассоциации телерадиовещателей, предложенный Минкомсвязью порядок трансляции муниципальных телеканалов противоречит самой идее законопроекта «о 22-й кнопке».
- По закону городские каналы не должны платить кабельным операторам, а проект предлагает компенсировать им доработку сети. При этом вещатели не смогут определить, насколько справедлив размер компенсации, которую с них могут требовать операторы, - комментирует РБК гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.
Кроме этого, у региональных вещателей вызывает опасения и толкование термина «вопросы местного значения». Напомним, в законопроекте указано, что не менее 20 % от общего времени вещания должны составлять именно такие программы. В принятых актах власти ссылаются на статью ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», что может вызвать трудности при определении таких передач. Проще говоря, из 168 часов недельного эфира почти 34 часа канал должен рассказывать про работу администрации. По сути, выполняя обязанности пресс-службы муниципалитета.
Ну и в-третьих, региональные телекомпании считают, что при выборе канала на «22-ю кнопку» участие представителей органов местного самоуправления неприемлемо. Очевидно, что это условие ставит муниципальные каналы в неравное положение с «частными». В обратном же случае грозит повторение истории с определением «21-й кнопки» в 2017-2018 годах. Как уже отмечалось выше, среди победителей двух этапов конкурса оказались каналы с подавляющим преобладанием государственного финансирования.
Между тем на площадках прошедшего форума неоднократно говорилось, что региональные телеканалы - самые близкие и значимые источники информации для людей. В особенности для национальных республик, жители которых хотят получать информацию, в том числе, и на родном языке.
По итогам форума всё журналистское сообщество поддержало необходимость сохранения региональных телеканалов. Также было принято решение подготовить итоговую резолюцию, в которой будет обращение в правительство РФ о необходимости внесения корректировок, которые бы исключали возможность создания дополнительных преград на пути телеканалов к своему зрителю. Если нововведения все же утвердят, то телекомпаниям придется самим нести непосильные траты.
Накануне стало известно, что Ассоциация городских телерадиовещателей направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. В нем говорится, что оговорка о компенсации затрат ограничивает муниципальные телеканалы, защищает интересы операторов кабельного ТВ и ущемляет интересы зрителей, пишет РБК.
«Если операторы получат возможность компенсировать свои затраты на доработку сети, они обязательно воспользуются ею. Сеть — это собственность операторов. Совершенно не ясно, что они предъявят к оплате вещателям», — пояснил изданию председатель координационного совета ассоциации Алик Юлтыев.
Тем временем в связи с переходом на «цифру» с начала года в России о закрытии объявили уже десять региональных СМИ.
Региональные телекомпании не согласны с условиями выбора 22-й кнопки
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