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В Бурятии владелец пункта приёма древесины не поставил его на учёт

В Бурятии владелец пункта приёма древесины не поставил его на учёт
Бизнес, 
Пункт приёма леса работал в Ошурково

В Ошурково Иволгинского района обнаружили пункт приёма и отгрузки лесоматериалов, который не был поставлен на учёт как объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Также бизнесмен не представил документы о передаче отходов от лесопродуктов специализированным организациям.

В результате прокурорского вмешательства индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статьям 8.2 и 8.46 КоАП.

По представлению прокурора района пункт приёма и отгрузки древесины поставлен на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

прокуратура пункт приема древесины
 
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