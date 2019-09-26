В Бурятии владелец пункта приёма древесины не поставил его на учёт

Пункт приёма леса работал в Ошурково



В Ошурково Иволгинского района обнаружили пункт приёма и отгрузки лесоматериалов, который не был поставлен на учёт как объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Также бизнесмен не представил документы о передаче отходов от лесопродуктов специализированным организациям.



В результате прокурорского вмешательства индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статьям 8.2 и 8.46 КоАП.



По представлению прокурора района пункт приёма и отгрузки древесины поставлен на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.



