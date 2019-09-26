Пункт приёма леса работал в Ошурково
В Ошурково Иволгинского района обнаружили пункт приёма и отгрузки лесоматериалов, который не был поставлен на учёт как объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Также бизнесмен не представил документы о передаче отходов от лесопродуктов специализированным организациям.
В результате прокурорского вмешательства индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статьям 8.2 и 8.46 КоАП.
По представлению прокурора района пункт приёма и отгрузки древесины поставлен на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
В Бурятии владелец пункта приёма древесины не поставил его на учёт
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