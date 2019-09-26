В Бурятии коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч

Женщине звонили по поводу долгов другого человека



В Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ. Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В службу судебных приставов обратилась женщина с жалобой на звонки сотрудников коллекторского агентства по вопросу взыскания просроченной задолженности третьего лица. В ходе административного расследования её слова подтвердились детализацией звонков. Выяснилось, что на протяжении месяца сотрудники агентства звонили на её телефон около 10 раз.



Согласно пояснениям коллекторского агентства, номер заявительницы был передан в работу агентства в качестве дополнительного номера должника, имеющего долги перед ООО РусьфинансБанк.



С учётом наличия в материалах дела детализации телефонных звонков, отсутствия документов, подтверждающих согласие на осуществление взаимодействия с третьим лицом, сотрудники службы судебных приставов составили протокол об административном правонарушении.



- Арбитражный суд Республики Бурятия, рассмотрев материалы дела, признал действия коллекторского агентства незаконными. И в качестве наказания присудил ООО «Национальная служба взыскания» выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - отмечает и.о. начальника правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Бурятии Галина Ринчинова. - В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.



Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, совершеёное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, влечет наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





