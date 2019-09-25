Курятину без документов сняли с продажи в Бурятии

Продукция уничтожена



В сентябре в селе Татарский ключ Заиграевского района госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.



Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина, в морозильной камере, продавалась голень цыпленка-бройлера, замороженная, общим весом 4,2 кг, без ветеринарных сопроводительных документов.



- Данные документы подтверждают то, что продукция соответствует установленным требованиям безопасности, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушения, продукция уничтожена.

