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Курятину без документов сняли с продажи в Бурятии

Курятину без документов сняли с продажи в Бурятии
Бизнес,  Фото:Росссельхознадзор
Продукция уничтожена

В сентябре в селе Татарский ключ Заиграевского района госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.

Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина, в морозильной камере, продавалась голень цыпленка-бройлера, замороженная, общим весом 4,2 кг, без ветеринарных сопроводительных документов.

- Данные документы подтверждают то, что продукция соответствует установленным требованиям безопасности, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушения, продукция уничтожена.
Россельхознадзор
 
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