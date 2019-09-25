Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»

Прокуратура обнаружила отсутствие таксофонов в сёлах



В 14 населённых пунктах Заиграевского, Иволгинского, Мухоршибирского районов Бурятии отсутствуют таксофоны. Это показала проверка прокуратуры. Также зафиксирована неисправность телефонов общего пользования в трёх селах Джидинского района, а также на территории Иволгинского и Заиграевского районов.



- В целях устранения нарушений федерального закона «О связи» директору филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Бурятии.



О несоблюдении требований федерального законодательства проинформировано управление Роскомнадзора по Бурятии.

