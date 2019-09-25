Прокуратура обнаружила отсутствие таксофонов в сёлах
В 14 населённых пунктах Заиграевского, Иволгинского, Мухоршибирского районов Бурятии отсутствуют таксофоны. Это показала проверка прокуратуры. Также зафиксирована неисправность телефонов общего пользования в трёх селах Джидинского района, а также на территории Иволгинского и Заиграевского районов.
- В целях устранения нарушений федерального закона «О связи» директору филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Бурятии.
О несоблюдении требований федерального законодательства проинформировано управление Роскомнадзора по Бурятии.
Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 25.09.2019
Прокуратура обнаружила отсутствие таксофонов в сёлах
Бизнес, 25.09.2019
По поводу самолёта «Байкала» накапливается всё больше вопросов
Сотрудники компании совершали назойливые звонки
Среди испытаний для водителей такси был конкурс со стаканом на крыше
Вокруг котельных не установлены санитарно-защитные зоны
Мальчика со спины били другие спортсмены
Открытие цеха поможет расширить географию поставок мяса
Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский
Незаконное пятиэтажное здание снесут
Бурятию посетила сооснователь международной ассоциации ассоциации Healing hotels of the World Анне Бигинг
Магазин Made in Buryatia разместится в зоне беспошлинной торговли
Бизнес, 21.09.2019
Реклама сантехники признана ненадлежащей
В мероприятии приняли участие более 30 представителей юридических лиц и бизнесменов
Тротуар на перекрёстке улиц Бабушкина – Трубачеева должны были сдать неделю назад
Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси