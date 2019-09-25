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Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»

Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»
Бизнес, 
Прокуратура обнаружила отсутствие таксофонов в сёлах

В 14 населённых пунктах Заиграевского, Иволгинского, Мухоршибирского районов Бурятии отсутствуют таксофоны. Это показала проверка прокуратуры. Также зафиксирована неисправность телефонов общего пользования в трёх селах Джидинского района, а также на территории Иволгинского и Заиграевского районов.

- В целях устранения нарушений федерального закона «О связи» директору филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Бурятии.

О несоблюдении требований федерального законодательства проинформировано управление Роскомнадзора по Бурятии.
прокуратура Ростелеком таксофон
 
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