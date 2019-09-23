 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию

Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию
Бизнес, 
Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский

Бывший министр экономического развития Иркутской области и бывший первый зампредседателя правительства Забайкальского края Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез». Как сообщает пресс-служба компании, он переведён на эту должность с 18 сентября.

Евгений Орачевский родился в 1980 году в Иркутске. В 2002 году закончил Байкальский государственный университет экономики и права, в 2016 году прошёл обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров.

С 2000 по 2015 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в различных регионах России. С марта 2015 года – руководитель Центра развития бизнеса Забайкальского края, с января 2017 – заместитель министра экономического развития Иркутской области, с апреля 2017 года – министр экономического развития Иркутской области.

С марта по июнь 2019 года исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края. Затем перешёл в «Фармасинтез», где до последнего времени занимал должность исполнительного директора.
назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота
В Бурятии открылся новый автоматизированный цех по убою скота
Бизнес, 23.09.2019
Открытие цеха поможет расширить географию поставок мяса
Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию
Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию
Бизнес, 23.09.2019
Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский
В Иркутске под видом небольшого домика возвели пятиэтажку
В Иркутске под видом небольшого домика возвели пятиэтажку
Бизнес, 23.09.2019
Незаконное пятиэтажное здание снесут
В Бурятии откроется первый «хилинг отель»
В Бурятии откроется первый «хилинг отель»
Бизнес, 23.09.2019
Бурятию посетила сооснователь международной ассоциации ассоциации Healing hotels of the World Анне Бигинг
На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia
На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia
Бизнес, 23.09.2019
Магазин Made in Buryatia разместится в зоне беспошлинной торговли
Прокуратура Бурятии примет бизнесменов
Прокуратура Бурятии примет бизнесменов
Бизнес, 23.09.2019
Желающие могут сообщить о создании препятствий в работе
Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде
Улан-удэнцев вводили в заблуждение рекламой в подъезде
Бизнес, 21.09.2019
Реклама сантехники признана ненадлежащей
В Бурятии устроили день открытых дверей для предпринимателей
В Бурятии устроили день открытых дверей для предпринимателей
Бизнес, 20.09.2019
В мероприятии приняли участие более 30 представителей юридических лиц и бизнесменов
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
В Улан-Удэ таксисты будут ездить со стаканом воды на крыше
Бизнес, 20.09.2019
Улан-Удэ примет участие во всероссийском конкурсе для водителей такси
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бухгалтеров Бурятии предупреждают: С 2020 года изменится порядок представления отчётности
Бизнес, 20.09.2019
С 1 января 2020 года существенно изменится порядок предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
На молочной ферме в Бурятии не проводили дезинфекцию
Бизнес, 20.09.2019
На ферме нашли нарушения ветеринарного законодательства
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
В улан-удэнской буузной нашли продукцию без маркировки
Бизнес, 20.09.2019
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Бурятии заново проведут аукцион на капремонт котельной
В Бурятии заново проведут аукцион на капремонт котельной
Бизнес, 18.09.2019
Одного предпринимателя незаконно не допустили на торги

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^