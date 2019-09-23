Экс-министр экономики Иркутской области возглавил фармкомпанию

Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский
Бывший министр экономического развития Иркутской области и бывший первый зампредседателя правительства Забайкальского края Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез». Как сообщает пресс-служба компании, он переведён на эту должность с 18 сентября.
Евгений Орачевский родился в 1980 году в Иркутске. В 2002 году закончил Байкальский государственный университет экономики и права, в 2016 году прошёл обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров.
С 2000 по 2015 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в различных регионах России. С марта 2015 года – руководитель Центра развития бизнеса Забайкальского края, с января 2017 – заместитель министра экономического развития Иркутской области, с апреля 2017 года – министр экономического развития Иркутской области.
С марта по июнь 2019 года исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края. Затем перешёл в «Фармасинтез», где до последнего времени занимал должность исполнительного директора.
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Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский
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