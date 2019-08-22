Ранее «мусорный» оператор получил предупреждение
ООО «ЭкоАльянс» уведомило Бурятское УФАС России об исполнении предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Предупреждение было выдано региональному «мусорному» оператору по факту уклонения от заключения договора на услуги по обращению с отходами с улан-удэнской фирмой.
В установленный срок «ЭкоАльянс» направил в адрес потребителя два экземпляра договора для подписания, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
«ЭкоАльянс» исполнил предупреждение Бурятского УФАС
Бизнес, Фото:
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