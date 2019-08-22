«ЭкоАльянс» исполнил предупреждение Бурятского УФАС

Ранее «мусорный» оператор получил предупреждение



ООО «ЭкоАльянс» уведомило Бурятское УФАС России об исполнении предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.



Предупреждение было выдано региональному «мусорному» оператору по факту уклонения от заключения договора на услуги по обращению с отходами с улан-удэнской фирмой.



В установленный срок «ЭкоАльянс» направил в адрес потребителя два экземпляра договора для подписания, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.





Читают сейчас

Тёмные грани бурятского нефрита Бизнес, Одним из самых экзотических и пока до конца не раскрытых природных богатств Бурятии является нефрит – как полагали в Древнем Китае, символ мудрости и вечности. Редакция «Байкал-Daily» выяснила мнение эксперта о современном состоянии отрасли добычи этого ценного минерала