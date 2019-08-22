«Городские маршруты» пожаловались на минтранс Бурятии

«Городские маршруты» оспорили недопуск к конкурсу в Сотниково



В Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «Городские маршруты» на действия министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



По мнению заявителя, минтранс необоснованно отклонил заявку предприятия на участие в конкурсе на право пассажирских перевозок по пригородному маршруту «Улан-Удэ-Сотниково».



Рассмотрение жалобы назначено на 28 августа, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.







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