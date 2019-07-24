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ООО «ЭкоАльянс»: Налоговая льгота поможет сдержать тариф

ООО «ЭкоАльянс»: Налоговая льгота поможет сдержать тариф
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос будет рассмотрен сегодня на внеочередной сессии Хурала

Введение нулевой ставки по налогу на прибыль и освобождение от уплаты НДС для регоператоров позволят сдержать рост тарифа на сбор и утилизацию мусора, а также компенсировать потери регоператора. Об этом заявила заместитель директора ООО «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.

24 июля на внеочередной сессии Народной Хурала Бурятии будет рассмотрен вопрос налоговых преференций для регионального оператора по обращению с ТКО. В Бурятии региональным оператором является ООО «ЭкоАльянс».

- Мы уравняли нормы накопления для частного сектора (ИЖС) и многоквартирных домов (МКД). И фактически мы снизили тариф для ИЖС на 12% и несем убытки в несколько миллионов рублей ежемесячно. Данные налоговые льготы позволят нам частично компенсировать потери, - рассказала заместитель директора ООО «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.

На сегодняшний день регоператор уже установил порядка 630 контейнеров, 253 из которых были закуплены по конкурсу, на подходе еще 247 контейнеров. По словам представителя регоператора, компания столкнулась с рядом объективных проблем. Например, неактуальная база данных по физическим лицам.

- Мы открыли порядка 339 тысяч лицевых счетов, из них на 178 тысяч лицевых счетов, начисления производятся на одного человека, так как нет точных данных по прописке, соответственно, это тоже убытки - говорит Надежда Пихеева.

Также возникают сложности с заключением договоров с юридическими лицами.

- Юрлица неохотно заключают договора, и отвозят мусор на площадках многоквартирных домов. То, что мы видим, это завалы коммерческим мусором. Например, крупный торговый центр поставил 12 контейнеров для мусора, а договор заключил только по одному. Вопрос, куда девается мусор с остальных контейнеров, - отмечает заместитель директора ООО «ЭкоАльянс».

23 июля 2019 года Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Поправки вводят положение, по которому ряд услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами освобождаются от налога на добавленную стоимость, а региональные операторы могут быть освобождены от налога на прибыль по решению властей субъекта РФ.

В частности, от НДС освобождаются услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Данная льгота применяется в течение пяти лет, начиная с года, в котором соответствующим органом исполнительной власти введён в действие предельный единый тариф на услуги региональных операторов.
региональный оператор по ТКО правительство республики
 
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