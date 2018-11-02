Это будет основным способом монетизации приложения
В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама. Об этом сообщил новостной журнал Outlook 31 октября, передают «Известия».
Рекламу можно будет увидеть в статусах, куда пользователи загружают фото и видео, исчезающие через 24 часа. По словам вице-президента компании Криса Дениелса, это станет основным способом монетизации WhatsApp. При этом пока не уточняется, когда именно рекламные вставки начнут показывать пользователям.
В настоящий момент аудитория приложения составляет приблизительно 1,5 млрд человек по всему миру. Функцией «статусы» пользуются около 450 млн пользователей.
В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама
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