В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама

Это будет основным способом монетизации приложения



В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама. Об этом сообщил новостной журнал Outlook 31 октября, передают «Известия».



Рекламу можно будет увидеть в статусах, куда пользователи загружают фото и видео, исчезающие через 24 часа. По словам вице-президента компании Криса Дениелса, это станет основным способом монетизации WhatsApp. При этом пока не уточняется, когда именно рекламные вставки начнут показывать пользователям.



В настоящий момент аудитория приложения составляет приблизительно 1,5 млрд человек по всему миру. Функцией «статусы» пользуются около 450 млн пользователей.



