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В Бурятии начали массовую проверку пунктов приёма древесины

В Бурятии начали массовую проверку пунктов приёма древесины
Бизнес, 
Найдены первые нарушения

2 октября рабочая группа при комиссии правительства Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота провела первую проверку пунктов приёма и отгрузки древесины в Иволгинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

Всего в этот день было проверено 5 земельных участков, на которых складирована древесина, установлены деревообрабатывающие станки и ведётся распиловка.

В ходе проверки установлено, что из проверенных объектов на учёте в качестве пункта приёма и отгрузки древесины в министерстве природных ресурсов Бурятии состоят лишь два пункта, остальные на учёте не состоят.

В результате проверки пяти пунктов выявлено 28 нарушений требований установленных федеральными и республиканскими законами, за что предусмотрена административная ответственность. По фактам нарушений сведения направлены в прокуратуру Иволгинского района для принятия мер прокурорского реагирования. В случае систематического выявления нарушений природоохранного законодательства на пунктах приема и отгрузки древесины, будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности или закрытии пункта.

Проведение подобных проверок с выездами в районы республики запланировано и в дальнейшем. Начата широкомасштабная работа по проверке пунктов приёма и отгрузки древесины с анализом движения лесопродукции от пня до экспорта древесины в системе ЕГАИС учета древесины и сделок с ней (https://www.lesegais.ru/portal/), а также лесозаготовительной техники и официального трудоустройства рабочих.

В рабочую группу при комиссии правительства Бурятии по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота входят все правоохранительные и надзорные ведомства.

Справка:

Пункт приёма и отгрузки древесины – это место, где юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ведётся приём и последующая отгрузка древесины в переработанном или непереработанном виде, предоставляется хотя бы одна из следующих видов услуг: хранение, переработка и отгрузка древесины.

Пункты приёма и отгрузки древесины подлежат обязательной постановке на учет в министерстве природных ресурсов Республики Бурятия. Наказание за несвоевременную постановку на учет пункта приема и отгрузки древесины предусмотрена наложением административного штрафа на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.
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