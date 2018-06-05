Скандально известная компания не вернула субсидию в бюджет Бурятии

Минпромторг Бурятии обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «ДомСтройКомплект» о взыскании более 3,1 миллиона рублей субсидии.ООО «ДомСтройКомплект» в 2014 году подало заявление на оказание государственной поддержки. Комиссия при министерстве одобрила субсидию на заявленную сумму. Деньги выявлялись конкретно на компенсацию части затрат, понесённых при приобретении оборудования для реализации предпринимательского проекта «Освоение в строительстве технологии КУБ-2,5».С компанией был заключён договор, по которому она была обязана достичь плановые показатели реализации проекта и ежегодно представлять в министерство отчёт.За три года не был достигнут показатель среднесписочной численности работников (в 2015 году по плану – 30, фактически – 15, в 2016 году по плану – 30, фактически – 8). Средняя заработная плата на последний год вместо 34 тысяч достирала лишь 18 тысяч рублей. Не пришло предприятие и к запланированному размеру выручки.Министерство в апреле прошлого года потребовало от ООО «ДомСтройКомплект» возврата субсидии. Компания не вернула деньги. Тогда на неё подали в суд. Доказательств невозможности эффективной реализации проекта не было представлено. Суд исковые требования минпромторга удовлетворил.Как сообщал «Байкал-Daily», «ДомСтройКомплект» входит в число «проблемных» застройщиков Бурятии. Компания не завершила жилой комплекс «Юго-Западный» - четыре дома в 105 квартале, в которых квартир не дождались 288 дольщиков. Сейчас люди пытаются своими силами достроить жильё, но даже в правительстве республики заявили, что проблему не удаться решить в этом году.Компания была создана в марте 2013 года. С декабря прошлого года директором числится Вадим Телешев, а единственным учредителем - Маргарита Бадаева. Но отметим, что с июня 2013 года по май 2015 гендиректором была Убодоева Екатерина Валерьевна. Она же с марта 2013 года по апрель 2016 года была учредителем компании, а с января 2015 по апрель 2016 года вместе с ней - Убодоев Валерий Яковлевич (на него как на бывшего директора другой строительной фирмы ООО «Зодчий», возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями»).Сейчас за компанией числится 18,4 миллиона рублей долгов, которые взыскивают приставы. Но производства на 14 миллионов уже возвращены взыскателям с формулировкой: «так как отсутствует имущество, подлежащее взысканию».Действительно, за 2016 год компания предоставила нулевую отчётность. Но по данным финансовой отчётности, баланс на конец 2015 года составлял более 295 миллионов рублей.