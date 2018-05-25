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В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»

В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
У собственника учреждения беспокойство вызывает финансовое состояние подведомственных курортов «Горячинск» и «Аршан»

Президиум «Объединения организаций профсоюзов Бурятии» по обращению 7 членов из 10 принял решение о снятии с должности генерального директора учреждённого СКУП «Байкалкурорт» Татьяны Сыреновой.

Председатель ООП Дмитрий Колмаков объяснил сегодня на пресс-конференции, что вопрос смены руководства назревал давно и обусловлен «необходимостью перемен».

- Само решение, подчёркиваю, не связано с тем, что мы обвиняем в чем-то руководителя «Байкалкурорта». Статья другая совершенно (Сыренову уволили, используя право собственника менять руководство - ред.), проблема в другом. Но, действительно, финансовое состояние курортов вызывает у нас беспокойство, потому что в динамике есть определённые закономерности. Ситуация сложная действительно, - ответил он, объясняя не стал ли причиной увольнения вопрос экономический.

По последним данными общая задолженность «Байкалкурорта» составляет 123 миллиона рублей, из которых 77 миллионов – это налоги и обязательные взносы.

На начало мая долги перед работниками курортов составляли 5 миллионов рублей. На сегодняшний день в Горячинске задолженность погасили, а в Аршане не выплаченными остались 2 миллиона зарплаты.

- Мы считаем, что наши учреждения должны по-другому работать с нами, учредителями, мы должны действовать в одном русле, чего у нас не было, – туманно объяснил причину Колмаков.

После увольнения в СМИ появилось открытое письмо, подписанное 88 работниками, возмущёнными сменой руководства перед самым открытием летнего сезона. Увольнение в нём называется «необдуманным шагом», который приведёт к дестабилизации и развалу учреждения.

Дмитрий Колмаков рассказал, что в организации уже назначен исполняющий обязанности директора, не изменено руководство самих курортов. И отметил, что в учреждении работает более 500 человек.

- Большинству работников курортов не интересно, кто будет руководить. Им интересно, как будет работать курорт, как будет выплачиваться зарплата, и в каких условиях они будут работать, - уверен председатель ООП Бурятии. 
 
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