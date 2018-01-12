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Иркутский работодатель выплатил зарплату подчинённым после вмешательства прокуратуры
Бизнес, 12.01.2018 16:08
Предприятие задолжало 27 работникам более 1,2 миллиона рублей
Благодаря вмешательству прокуратуры на сельскохозяйственном предприятии Иркутской области полностью погашен долг по зарплате. Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 27 работниками на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
С целью восстановления трудовых прав работников межрайонный прокурор внёс представление руководителю предприятия. Директор предприятия оштрафован на 15 тысяч рублей. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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