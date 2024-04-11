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В Бурятии будут судить насильника и убийцу собственной супруги

В Бурятии будут судить насильника и убийцу собственной супруги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемому 51 год

В Иволгинском районе Бурятии предстанет перед судом 51-летний местный житель, обвиняемый в сексуальном насилии и убийстве своей супруги.

«Завершено расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

Следствием установлено, что 13 января 2024 года в течение дня супруги распивали алкоголь в своём доме. Ночью пьяный мужчина поссорился с женой и совершил насильственные действия сексуального характера. А также причинил ей тяжёлые травмы, от которых женщина скончалась спустя короткое время на месте происшествия.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. 
убийство сексуальное насилие

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