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В Бурятии владелице кусачей овчарки не понравилось назначенное наказание

В Бурятии владелице кусачей овчарки не понравилось назначенное наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы отменить его, женщина дошла до суда

Жительнице Бурятии выписали штраф за нападение её собаки на человека. Как выяснилось, женщина гуляла со своей овчаркой. Намордника на животном не было. В какой-то момент четвероногое напало на прохожую.

Владелицу собаки признали виновной по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными»). Однако она решила обжаловать постановление об административном правонарушении – заявила, что уже выплатила потерпевшей компенсацию размером в 30 тысяч рублей и претензий у той нет.

Суд, куда обратилась женщина, пришёл к выводу, что это не устраняет самого факта правонарушения и не избавляет хозяйку овчарки от ответственности. Постановление сочли законным и обоснованным и не нашли оснований для его отмены, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
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