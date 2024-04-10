Чтобы отменить его, женщина дошла до суда
Жительнице Бурятии выписали штраф за нападение её собаки на человека. Как выяснилось, женщина гуляла со своей овчаркой. Намордника на животном не было. В какой-то момент четвероногое напало на прохожую.
Владелицу собаки признали виновной по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными»). Однако она решила обжаловать постановление об административном правонарушении – заявила, что уже выплатила потерпевшей компенсацию размером в 30 тысяч рублей и претензий у той нет.
Суд, куда обратилась женщина, пришёл к выводу, что это не устраняет самого факта правонарушения и не избавляет хозяйку овчарки от ответственности. Постановление сочли законным и обоснованным и не нашли оснований для его отмены, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
В Бурятии владелице кусачей овчарки не понравилось назначенное наказание
Происшествия, Фото:
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