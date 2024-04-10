В Бурятии владелице кусачей овчарки не понравилось назначенное наказание

Чтобы отменить его, женщина дошла до суда



Жительнице Бурятии выписали штраф за нападение её собаки на человека. Как выяснилось, женщина гуляла со своей овчаркой. Намордника на животном не было. В какой-то момент четвероногое напало на прохожую.



Владелицу собаки признали виновной по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными»). Однако она решила обжаловать постановление об административном правонарушении – заявила, что уже выплатила потерпевшей компенсацию размером в 30 тысяч рублей и претензий у той нет.



Суд, куда обратилась женщина, пришёл к выводу, что это не устраняет самого факта правонарушения и не избавляет хозяйку овчарки от ответственности. Постановление сочли законным и обоснованным и не нашли оснований для его отмены, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

