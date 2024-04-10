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В Улан-Удэ рецидивиста отправили в колонию за попытку кражи

В Улан-Удэ рецидивиста отправили в колонию за попытку кражи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина покушался на металлом

Житель Улан-Удэ признан виновным в покушении на кражу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в начале января горожанин попытался украсть имущество с электровоза (лом цветного металла), принадлежащего ОАО «РЖД». Но его задержали транспортные полицейские и мужчина не смог довести преступные действия до конца.

- Обвиняемый ранее был судим за совершение тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде условного лишения свободы. Однако возможностью исправиться без изоляции от общества он пренебрёг и в течение года вновь совершил преступление, - отметили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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