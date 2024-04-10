В Улан-Удэ рецидивиста отправили в колонию за попытку кражи

Мужчина покушался на металлом



Житель Улан-Удэ признан виновным в покушении на кражу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Судом установлено, что в начале января горожанин попытался украсть имущество с электровоза (лом цветного металла), принадлежащего ОАО «РЖД». Но его задержали транспортные полицейские и мужчина не смог довести преступные действия до конца.



- Обвиняемый ранее был судим за совершение тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде условного лишения свободы. Однако возможностью исправиться без изоляции от общества он пренебрёг и в течение года вновь совершил преступление, - отметили в прокуратуре.



Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

