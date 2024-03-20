Житель Бурятии избил кочергой супругов

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Окровавленная женщина пришла в отдел полиции



Житель села Курумкан поссорился с семейной парой и избил их металлической кочергой.



Вечером в отдел полиции пришла окровавленная женщина и сообщила, что её и мужа избил односельчанин. На место происшествия незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Когда они прибыли, подозреваемый находился во дворе, а потерпевший убегал от него по улице.



Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его полицейским, а сами поехали за убегавшим. Как выяснилось, это был супруг обратившейся женщины – в состоянии шока, избитый.



- Установлено, что супруги приехали в гости к своему обидчику. В ходе застолья между ними возник конфликт, сначала словесный, а затем перешедший в драку. Хозяин металлической кочергой принялся наносить удары своим гостям. Женщина сумела убежать и сообщить в полицию, а ее муж еще какое-то время отбивался от нападавшего, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания им медицинской помощи, а напавшего на них 38-летнего мужчину – в отдел полиции.



По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

