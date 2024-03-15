В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На днях из одного домашнего питомца достали пулю



В Гусиноозёрске неизвестные живодёры охотятся с оружием на кошек.



Накануне местная жительница рассказала, что подстрелили её домашнего кота, когда он гулял на улице. Она обратилась к землякам через паблик «Весь Гусиноозёрск»:



«На днях подстрелили нашего кота. Сначала думали, что подрался, шишка. Сегодня достала пулю. Берегите своих питомцев!»



Судя по опубликованным из ветеринарной клиники фото, в животное стреляли из пневматического оружия.



В комментариях местные жители рассказывают, что подобный случай – не первый:



«У нас тоже кота стреляли по осени. Пуля застряла почти на кончике уха. Район улицы Почтовой и Советской»,



«Нашла два неживых кота на улице, лежали рядом. Вот и думаю: собаки задавили или люди начали истреблять?»,



«Ужас! Люди! Что происходит в нашем мире?»



Отметим, в подобных действиях усматриваются признаки преступления по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Согласно закону, за живодёрство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Жителей Гусиноозёрска, чьи питомцы также пострадали в результате стрельбы, просят сообщить об этом.

