Часть пригородного села в Бурятии осталась без света

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его лишились несколько улиц и ДНТ



Вечером 2 марта в селе Нижний Саянтуй в пригородном Тарбагатайском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет исчез на улицах Школьная, 60 лет Бурятской АССР, Строительная, Подгорная, Геологическая и Буровиков, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».



Кроме того, обесточены оказались два супермаркета, СНТ «Вахмистрово», ДНТ «Ромашка», «Одон», «Вахмистрово-Плюс» и «Гевс». На место отправилась ремонтная бригада. Причиной аварии стала поломка изолятора.



