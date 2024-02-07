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Буйный иркутянин кувалдой громил дверь соседки-репетитора

Буйный иркутянин кувалдой громил дверь соседки-репетитора
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вскоре мужчина предстанет перед судом

64-летняя иркутянка, жительница микрорайона Солнечный, поблагодарила полицейских, которые задержали её буйного соседа. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сосед, проживающий этажом выше, пришёл к женщине, когда она на дому занималась репетиторством. Он стал бить по входной двери кувалдой.

Мужчина также выкрикивал в адрес соседи и её близких. При этом он сильно испугал девочку – ученицу, с которой женщина проводила занятия.

По словам женщины, его не устраивало то, что она проводит уроки на дому, хотя раньше по этому поводу у них конфликтов не возникало.

Потерпевшая обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

- Злоумышленник всячески препятствовал производству по делу, скрывался от органов дознания, покинув территорию города Иркутска. Кроме того, высказывал угрозы повторных действий в адрес потерпевшей. Однако благодаря принципиальному и профессиональному подходу должностных лиц дебошир вскоре предстанет перед судом, - рассказала иркутянка.

Женщина выразила благодарность начальнику отдела дознания отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское» капитану полиции Марине Клочковой, а также дознавателю лейтенанту полиции Анастасии Петровой за добросовестное отношение к служебным обязанностям и оказанную помощь.
умышленное повреждение имущества

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