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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В салоне автобуса находилось 20 человек

Автобус столкнулся с автомобилем в Ангарске. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло 6 февраля около 17 часов. На пересечении автодорог «№4» и «А», недалеко от станции Лесная, столкнулись автобус Hyundai и Toyota Chaser.

- Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai выезжал на главную дорогу со второстепенной, однако не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Chaser, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии с травмами госпитализированы четыре человека – оба водителя и два пассажира автобуса.

Отмечается, что водитель автобуса перевозил по заказу сотрудников одной из организаций города, в салоне находились 20 человек.

Полицейские проводят проверку.

ДТП Иркутская область пассажирские перевозки

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