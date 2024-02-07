Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске





Автобус столкнулся с автомобилем в Ангарске. В результате аварии пострадали четыре человека.ДТП произошло 6 февраля около 17 часов. На пересечении автодорог «№4» и «А», недалеко от станции Лесная, столкнулись автобус Hyundai и Toyota Chaser.- Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai выезжал на главную дорогу со второстепенной, однако не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Chaser, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате аварии с травмами госпитализированы четыре человека – оба водителя и два пассажира автобуса.Отмечается, что водитель автобуса перевозил по заказу сотрудников одной из организаций города, в салоне находились 20 человек.Полицейские проводят проверку.