В Братске водитель Toyota Probox погиб в столкновении с лесовозом





Утром 4 февраля в Братске на автодороге Речпорт – Чекановский лобовое столкновение автомобиля Toyota Probox и гружёного лесовоза Scania. После удара с большегрузом иномарка загорелась.- Предварительно установлено, что авария произошла в результате выезда иномарки на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП на месте погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир, находившийся в салоне Toyota Probox, в тяжёлом состоянии госпитализирован.Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.