В Братске водитель Toyota Probox погиб в столкновении с лесовозом

Пассажир легковушки находится в тяжёлом состоянии
Утром 4 февраля в Братске на автодороге Речпорт – Чекановский лобовое столкновение автомобиля Toyota Probox и гружёного лесовоза Scania. После удара с большегрузом иномарка загорелась.
- Предварительно установлено, что авария произошла в результате выезда иномарки на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП на месте погиб водитель легкового автомобиля. Пассажир, находившийся в салоне Toyota Probox, в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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