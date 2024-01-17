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В Иркутской области грабитель стащил из супермаркета 30 шоколадок

В Иркутской области грабитель стащил из супермаркета 30 шоколадок
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Шоколадки он продал прохожим

В полицию города Черемхово Иркутской области поступило заявление о грабеже в супермаркете. Администратор магазина сообщил, что неизвестный похитил с прилавка 30 плиток шоколада.

Всё произошло в супермаркете на улице Декабрьских событий. Покупатель стащил сладости на глазах у персонала. Сотрудники супермаркета пытались остановить его, но он смог убежать похищенным.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за грабёж.

- Похищенный шоколад злоумышленник продал прохожим за 1700 рублей, а на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

грабеж

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