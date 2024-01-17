В Иркутской области грабитель стащил из супермаркета 30 шоколадок

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шоколадки он продал прохожим



В полицию города Черемхово Иркутской области поступило заявление о грабеже в супермаркете. Администратор магазина сообщил, что неизвестный похитил с прилавка 30 плиток шоколада.



Всё произошло в супермаркете на улице Декабрьских событий. Покупатель стащил сладости на глазах у персонала. Сотрудники супермаркета пытались остановить его, но он смог убежать похищенным.



Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за грабёж.



- Похищенный шоколад злоумышленник продал прохожим за 1700 рублей, а на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



