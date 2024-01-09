В Иркутской области большегруз с полуприцепом съехал в кювет на трассе «Байкал»





На 164 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе посёлка Мурино Слюдянского района Иркутской области большегруз с полуприцепом съехал в кювет. Инцидент произошёл утром 8 января.- Водитель автомобиля SCANIA с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель не пострадал.Полуприцеп остался на полосе дороги в направлении Иркутска. На месте установили предупреждающие знаки о сужении дорожного полотна и ограничении скоростного режима.Поднятие большегруза и полуприцепа запланировано на 12:00 9 января.Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей при движении по этому участку автодороги снижать скорость.