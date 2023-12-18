Автомобиль Toyota Crown столкнулся с большегрузом Volvo
Вечером 17 декабря в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. На 728 километре федеральной трассы «Сибирь» вблизи деревни Малиновка столкнулись Toyota Crown и большегруз Volvo.
- Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Crown, осуществляя разворот, не предоставил преимущество в движении большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и 17-летняя девушка-пассажир легковушки. Прибывшим спасателям МЧС пришлось выпиливать дверь автомобиля, чтобы освободить пострадавших.
Госавтоинспекторы установили, что водитель Toyota был пьян и не имеет водительских прав.
Кроме того, в январе 2021 года автомобилист был осуждён на 10 месяцев лишения свободы условно за повторную нетрезвую езду.
По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 17-летняя девушка
Происшествия, Фото:
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