В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 17-летняя девушка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль Toyota Crown столкнулся с большегрузом Volvo



Вечером 17 декабря в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. На 728 километре федеральной трассы «Сибирь» вблизи деревни Малиновка столкнулись Toyota Crown и большегруз Volvo.



- Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Crown, осуществляя разворот, не предоставил преимущество в движении большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и 17-летняя девушка-пассажир легковушки. Прибывшим спасателям МЧС пришлось выпиливать дверь автомобиля, чтобы освободить пострадавших.



Госавтоинспекторы установили, что водитель Toyota был пьян и не имеет водительских прав.



Кроме того, в январе 2021 года автомобилист был осуждён на 10 месяцев лишения свободы условно за повторную нетрезвую езду.



По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

