Она умерла через два дня после наезда
В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после наезда мопеда.
- Женщина скончалась в больнице вчера, 26 июля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вечером 24 июля на улице Бабушкина. 28-летний водитель мопеда «Минск», не имеющий права управления транспортными средствами, сбил женщину в зоне пешеходного перехода в районе дома № 158. Так как женщина впала в кому, сразу её личность установить не удалось.
Но позже её имя стало известно. Выяснилось, что погибшей было 62 года.
Также смертельное ДТП произошло 26 июля в Иволгинском районе. Пьяный водитель «Тойоты Камри» протаранил автомобиль, в котором ехали мать с 12-летней дочерью. Девочка погибла на месте. Мужчина задержан, сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело.
В Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после ДТП
Происшествия, Фото:
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