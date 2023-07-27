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В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка

В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме

Накануне, 26 июля, в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка.

- Около 19 часов в трёх километрах от села Иволгинск 31-летний водитель «Тойоты Камри» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Камри» под управлением 37-летней женщины. От удара данный автомобиль вылетел в кювет и совершил опрокидывание в ров. В результате ДТП погибла 12-летняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Женщина-водитель (мама ребёнка) с травмами была доставлена в больницу.

Установлено, что виновник аварии был пьян. Он в компании друзей возвращался с отдыха на водоёме, уточнили в Госавтоинспекции.


Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, в котором погиб ребёнок, было зарегистрировано 24 июля в Джидинском районе. Там вылетел с дороги и опрокинулся минивэн Mazda MPV – погибли 76-летняя женщина и 11-летняя девочка.

22 июля в Улан-Удэ водитель Nissan Almera на «зебре» сбил женщину и её пятилетнюю дочь – девочка скончалась в машине скорой помощи.


ДТП смерть

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