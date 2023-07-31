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В Бурятии микроавтобус насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

В Бурятии микроавтобус насмерть задавил лежащего на дороге мужчину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Всё произошло ночью

Ночью 31 июля в Бурятии произошло смертельное ДТП. В Хоринском районе микроавтобус насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге.

- На региональной автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 15 километрах от села Верхние Тальцы 36-летняя водитель SsangYong Istana совершила наезд на 49-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, мужчина прилёг на дороге, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё один смертельный наезд произошёл в субботу ночью, 29 июля, в Кабанском районе. Там водитель автомобиля Mitsubishi Diamante сбил насмерть 40-летнюю женщину.

- Женщина неожиданно вышла на проезжую часть. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили подробности сегодня в Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.



ДТП смерть

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