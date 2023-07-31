В Бурятии микроавтобус насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

Ночью 31 июля в Бурятии произошло смертельное ДТП. В Хоринском районе микроавтобус насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге.
- На региональной автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 15 километрах от села Верхние Тальцы 36-летняя водитель SsangYong Istana совершила наезд на 49-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина прилёг на дороге, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё один смертельный наезд произошёл в субботу ночью, 29 июля, в Кабанском районе. Там водитель автомобиля Mitsubishi Diamante сбил насмерть 40-летнюю женщину.
- Женщина неожиданно вышла на проезжую часть. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили подробности сегодня в Госавтоинспекции.
От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.