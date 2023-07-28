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В Бурятии задержан водитель, по вине которого погибла девочка

В Бурятии задержан водитель, по вине которого погибла девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу

Водитель «Тойоты Камри», пьяным протаранивший автомобиль в Иволгинском районе Бурятии, в результате чего погибла 12-летняя девочка, задержан. Ему предъявлено обвинение.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 26 июля. Следствие установило, что мужчина употреблял спиртные напитки на побережье одного из озёр с компанией приятелей. Вечером, будучи пьяным, он сел за руль своей «Тойоты Камри» и поехал домой.

В трёх километрах от села Иволгинск вследствие превышения скоростного режима и несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с двигавшейся впереди «Тойотой Камри». Автомобиль, в который он врезался, от удара выехал на обочину и перевернулся.

В том авто ехали женщина с 12-летнюю дочерью. Девочка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Её мать госпитализирована с различными повреждениями.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Санкцией статьи, инкриминируемой мужчине, предусмотрено основное наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. 
ДТП смерть нарушение правил дорожного движения

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