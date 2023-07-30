Наезд произошёл вне «зебры»
Ночью 30 июля в Кабанском районе Бурятии погибла сбитая автомобилем 40-летняя женщина.
- Вблизи села Выдрино на ремонтном участке федеральной трассы водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину 1983 г.р. Она находилась на проезжей части вне пешеходного перехода, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на ОГИБДД района.
Женщина погибла на месте.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП произошло 26 июля в Иволгинском районе. Пьяный водитель «Тойоты Камри», возвращавшийся с отдыха на озере, протаранил автомобиль, в котором ехали мать с 12-летней дочерью. Девочка погибла на месте. Мужчина задержан, на него возбудили уголовное дело.
24 июля на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель мопеда сбил женщину. Она впала в кому и спустя два дня умерла в больнице.
В Бурятии насмерть сбили женщину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наезд произошёл вне «зебры»
Посадка была совершена в Шереметьево
Мужчина знал, что удлинитель неисправен
Доступ в лес ограничен
Косолапый пробрался во двор сельчанина
До приезда пожарных с огнём боролись соседи
Происшествия, 29.07.2023
Он действовал на севере республики
Трагедия произошла на золотодобывающем участке
Напавших молодых людей ищет полиция
Женщина отправится за решётку
Владелец машины спал после совместного застолья
Одного из них госпитализировали
Его тело нашли спустя полторы недели
Тело обнаружили спасатели
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек