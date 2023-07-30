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В Бурятии насмерть сбили женщину

В Бурятии насмерть сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл вне «зебры»

Ночью 30 июля в Кабанском районе Бурятии погибла сбитая автомобилем 40-летняя женщина.

- Вблизи села Выдрино на ремонтном участке федеральной трассы водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину 1983 г.р. Она находилась на проезжей части вне пешеходного перехода, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на ОГИБДД района.

Женщина погибла на месте.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП произошло 26 июля в Иволгинском районе. Пьяный водитель «Тойоты Камри», возвращавшийся с отдыха на озере, протаранил автомобиль, в котором ехали мать с 12-летней дочерью. Девочка погибла на месте. Мужчина задержан, на него возбудили уголовное дело.

24 июля на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель мопеда сбил женщину. Она впала в кому и спустя два дня умерла в больнице.


ДТП смерть

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