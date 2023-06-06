В Улан-Удэ ребёнка сняли с карниза

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Вызволять его оттуда пришлось с помощью пожарной лестницы



Сотрудники республиканского управления МЧС не только борются с пожарами, но и приходят на помощь людям, которые в ней нуждаются. В такой ситуации оказался на минувших выходных юный житель бурятской столицы.



Всё произошло в 113 микрорайоне. Мальчик забрался на карниз окна на втором этаже и сидел там. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 8. Ребёнка благополучно спустили вниз с помощью трёхколенной лестницы, рассказали в пресс-службе ведомства.

