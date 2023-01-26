Прокуратура назвала причину схода тепловозов в Иркутской области

Инцидент произошёл в конце прошлого года
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода 31 декабря 2022 года локомотивов на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги.
- Установлено, что транспортное происшествие произошло по причине несвоевременного проведения организациями железнодорожного транспорта работ по техническому обслуживанию подвижного состава, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ответственные руководители подразделений ОАО «РЖД» получили прокурорские представления, а также филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех». По результатам их рассмотрения нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Также в отношении 4 виновных работников ОАО «РЖД» прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», которые направлены на рассмотрение в Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
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Происшествия, Фото:
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