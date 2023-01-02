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В Иркутской области с рельсов сошли три тепловоза

В Иркутской области с рельсов сошли три тепловоза
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Расследуется уголовное дело

Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» по факту схода трёх тепловозов.

По данным следствия, 31 декабря 2022 года около трёх часов ночи в момент следования электровоза в сплотке с 7 тепловозами по 1 главному железнодорожному пути 338 км станции Гидростроитель ВСЖД произошёл сход трёх тепловозов.


- В момент схода указанных тепловозов, на 338 км 5 пикете ст. Гидростроитель, произошло столкновение с тепловозом, осуществляющим маневровые работы на 2 главном пути ст. Гидростроитель, следовавшим в сцепке с тремя железнодорожными платформами гружёными лесоматериалом, в результате чего произошёл сход тепловоза и железнодорожной платформы, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Сумма ущерба, причинённого ВСЖД, составила более 1 млн рублей. Кроме этого, было полностью остановлено движение на Байкало-Амурской транспортной магистрали.

Следователями выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Иркутская область сход с рельсов

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