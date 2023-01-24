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В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки

В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
Происшествия,  Фото:сайт СУ СКР по Бурятии
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения 13-летней жительницы села Сотниково. Как сообщал «Байкал-Dailу», о девочке ничего не известно уже неделю, с 17 января, когда она ушла из дома и пропала. Школьницу ищут полицейские, волонтёры и присоединившиеся к неравнодушные людей. Только накануне задействовали 40 волонтёров и 20 автомобилей.

- Вечером 17 января в селе Сотниково ушла из дома и не вернулась 13-летняя девочка. Её поиски пока не дали результата. Чтобы воспользоваться всей полнотой процессуальных полномочий и привлечь к поискам девочки максимально возможные силы и средства,по факту её безвестного исчезновения следственным отделом возбуждено уголовное дело. Сформирована следственно-оперативная группа из опытных следователей, следователей-криминалистов из аппарата следственного управления и сотрудников уголовного розыска полиции, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следователи установили, что в день исчезновения, 17 января, когда девочка ушла из дома, заверив родных, что пойдёт навестить бабушку. Однако вместо этого встречалась с мужчиной, с которым вела переписку на сайте знакомств.

Этот мужчина уже установлен и допрошен. Он рассказал, что катал девочку на машине, а после привёз обратно и около полуночи оставил в центре села Сотниково возле спортивного клуба.

- По его словам, девочка намеревалась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям. Данные им показания сейчас подвергнуты детальной проверке. Ведутся допросы и опросы работников магазинов и мест общественного питания по возможному пути следования девочки, ведутся поиски средств видеофиксации, изучаются изъятые с них записи. Осмотрены заброшенные строения, старые здания, пустыри в селах Еловка, Старое Татаурово и ДНТ «Колос», - отметили в следственном управлении.

Также следствием проверяются многочисленные поступающие от граждан сообщения о том, что девочка может находиться в том или ином месте, где видели похожего ребёнка.

Приметы девочки: европейской внешности, на вид около 15 лет, рост 160 см, волосы светлые (русые), заплетены в афрокосы длиной ниже пояса. Особые приметы: шрам после ветрянки на переносице.

Одежда на момент исчезновения: шапка белого цвета, куртка чёрная длинная с капюшоном, блуза синего цвета, джинсы короткие темно-синие. При себе имела школьный чёрно-белый рюкзак.

Всех, кому известны любые сведения о местонахождении девочки или обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30140) 41-0-98 (следственный отдел по Иволгинскому району), 8(30140)21-9-70 или 102 (112) (полиция).   

пропавшие без вести

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