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Поиски пропавшей в пригороде Улан-Удэ девочки переместились в другой район

Поиски пропавшей в пригороде Улан-Удэ девочки переместились в другой район
Общество,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Накануне к ним подключились четыре десятка волонтёров

В Бурятии продолжаются поиски 13-летней Вероники Максимовой из иволгинского села Сотниково. Днём 17 января она ушла из дома на улице Трактовая. Ранее такое тоже случалось. Однако от девочки уже целую неделю нет никаких вестей.

Школьницу несколько дней подряд ищут полицейские, волонтёры и неравнодушные жители республики. Каждый раз они собираются в оговорённом месте. Накануне задействовали 40 волонтёров и 20 автомобилей. По имеющейся информации, Вероника могла отправиться в Прибайкальский район, где её уже находили ровно год назад.
 
- В ходе розыскных мероприятий просмотрены записи с камер видеонаблюдения на улице Трактовая. Установлено, что девочка направлялась в сторону Татаурово, – цитируют в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» инспектора Бaиpму Бaтopoву. – Версию криминала мы исключаем.  Думаем, что она находится в своих друзей.
 
Накануне добровольцы «прочесали» местность Петуховка, СНТ «Колос», железную дорогу-мост и старую объездную дорогу у перевала Мандрик. Они прошли все заброшенные дома и строения, подвалы и туалеты, обследовали ливнёвки под мостами и придорожные кафе и по возможности опрашивали местных жителей. В планах на 24 января – пройти лес вдоль дороги слева и обрывы справа по маршруту Ошурково – Старое Татаурово.

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