Поиски пропавшей в пригороде Улан-Удэ девочки переместились в другой район

Накануне к ним подключились четыре десятка волонтёров







Школьницу несколько дней подряд ищут полицейские, волонтёры и неравнодушные жители республики. Каждый раз они собираются в оговорённом месте. Накануне задействовали 40 волонтёров и 20 автомобилей. По имеющейся информации, Вероника могла отправиться в Прибайкальский район, где её уже находили ровно год назад.



- В ходе розыскных мероприятий просмотрены записи с камер видеонаблюдения на улице Трактовая. Установлено, что девочка направлялась в сторону Татаурово, – цитируют в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» инспектора Бaиpму Бaтopoву. – Версию криминала мы исключаем. Думаем, что она находится в своих друзей.



Накануне добровольцы «прочесали» местность Петуховка, СНТ «Колос», железную дорогу-мост и старую объездную дорогу у перевала Мандрик. Они прошли все заброшенные дома и строения, подвалы и туалеты, обследовали ливнёвки под мостами и придорожные кафе и по возможности опрашивали местных жителей. В планах на 24 января – пройти лес вдоль дороги слева и обрывы справа по маршруту Ошурково – Старое Татаурово.



